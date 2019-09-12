Путин призвал беречь память о событиях в Ботлихе в 1999 году

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что именно после встречи с ополченцами из Ботлиха в 1999 году уверился в том, что террористические группировки будут уничтожены, и попросил дагестанцев беречь память об этих событиях.

В четверг в Ботлихе Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом.

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин.

Он подчеркнул, что "силы и мужество главе государства дают люди". "Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества", - заявил Путин.

По его словам, "с этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет". "Вот именно с этого момента", - добавил он.

Ополченцы рассказали президенту о том, что сохраняют свой штаб, и участники боевых действий того времени из разных районов Дагестана продолжают в нем встречаться.

"Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить", - сказал Путин.