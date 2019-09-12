Первая детская выездная паллиативная бригада заработает в Севастополе до 2020 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Первая в Севастополе детская выездная бригада паллиативной помощи заработает в Севастополе не позднее нового года, сообщил журналистам в четверг глава городского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

"Выездных бригад у нас две: больница № 6, отделение сестринского ухода и онкодиспансер, хоспис. Проработана вся информация для детской выездной бригады. С нового года, а возможно, и раньше будет детская выездная бригада", - сказал Шеховцов.

Глава департамента пояснил, что специалисты для детской бригады пройдут обучение в конце года.

Он уточнил, что в медучреждениях Севастополя 74 паллиативных койки, из них только две - для детей. Однако неизличимо больные дети также могут получить помощь в Доме малютки и Детском реабилитационном центре. По его данным, документально подтверждена потребность в оказании паллиативной помощи семерым детям, еще 32 она может понадобиться в ближайшее время.