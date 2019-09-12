В Приамурье отменили запрет на продажу алкоголя, введенный из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области решили отменить запрет на продажу алкоголя в регионе, который был установлен во время ЧС из-за паводка, сообщается на сайте регионального правительства.

Региональный режим ЧС в Приамурье был введен из-за паводка 25 июля. Запрет на розничную продажу алкоголя в границах зон ЧС, пострадавших от стихии, вступил в силу в двух районах региона 2 августа. Уже 15 августа вслед за увеличением зоны ЧС под этот запрет попали новые районы и отдельные участки населенных пунктов.

"На заседании КЧС принято решение отменить запрет по продаже алкоголя в связи с введением ЧС", - говорится в сообщении. Как уточняется, заседание провел губернатор региона Василий Орлов.

Также на заседании сообщили, что в Приамурье продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, идет согласование списков домов, подлежащих капремонту или непригодных для проживания.

В Приамурье в результате ЧС оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в Приамурье в зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. га.