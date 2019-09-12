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Путин дал указание Минобороны создать при всех флотах России филиалы Нахимовского училища

Президент отметил, что сейчас военные училища пользуются большой популярностью

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского военно-морского училища МО РФ.

"Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы", - сказал Путин на встрече с ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

Президент напомнил, что очень хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе. "Но потом я подумал, что если это будут филиалы Нахимовского училища - уровень подготовки (...) будет подтянут до петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой", - пояснил президент. Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой смотреть, как и чем живет тот или иной флот".

Президент обратил внимание, что несколько лет назад "в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей". "А сейчас во все военные училища очередь стоит", - отметил глава государства.

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