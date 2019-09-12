Директор филиала Московского госинститута культуры в Рязани написал заявление об уходе

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Директор филиала Московского государственного института культуры в Рязани Александр Трушин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Ранее сам Трушин сообщал ТАСС, что ученый совет Московского государственного института культуры (МГИК) принял решение о ликвидации рязанского филиала вуза. По предварительным данным, этот семестр студенты смогут доучиться в Рязани, после чего им будет предложено перевестись в Москву. Тем, кто не примет предложение, будут предоставлены рекомендательные письма и обращения для поступления в другие учебные заведения.

"Самого приказа об увольнении Трушина я не видел, но созванивался сегодня с сотрудниками института, которые подтвердили мне информацию об увольнении директора. Он написал заявление по собственному желанию со вчерашнего дня", - сказал Попов.

Как уточнили ТАСС в вузе, в настоящий момент временно исполняющим обязанности директора института назначен заместитель директора по административно-хозяйственной работе Александр Мешков.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства.

В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и других специалистов отрасли культуры. Филиал действует с 1980 года.