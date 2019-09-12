Саудовская принцесса получила условный срок во Франции из-за избиения водопроводчика

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Парижский суд приговорил в четверг к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в €10 тыс. Хассу бинт Сальман, сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Как сообщило агентство Reuters, женщина признана соучастницей в действиях по насильственному временному лишению свободы французского гражданина.

Кроме того, был осужден охранник принцессы. Его приговорили к 8 месяцам тюрьмы условно и штрафу в €5 тыс.

Речь идет об инциденте, который произошел в 2016 году в парижской резиденции принцессы, расположенной на фешенебельной авеню Фош. Техник, обслуживающий обычно особняк принцессы, работал на одном из верхних этажей на покраске двери. Оттуда он был вызван в апартаменты этой женщины в связи с тем, что там была разбита раковина. Техник, готовясь к ремонту, сделал в ванной несколько фотографий на свой мобильный телефон - это обычная процедура во Франции.

Однако принцесса, известная тем, что ее изображения никогда не публикуются в прессе, посчитала, что этот человек фотографировал именно ее. Она вызвала своего личного охранника Рани Саиди, который начал запугивать и избивать этого человека. Истязания продолжались в течение четверти часа, причем водопроводчика заставили стоять на коленях и целовать туфли принцессы.

Все это, как установило французское следствие, было сделано по непосредственному указанию принцессы. В отношении ее в декабре 2017 года французским правосудием был выдан ордер на арест.

У пострадавшего экспертиза выявила следы удержания на запястьях и синяков на лице. После избиения он был вынужден взять больничный на пять дней. На суде он утверждал, что принцесса в ходе инцидента кричала: "Убей эту собаку, он недостоин жить!".