Путин пообещал, что проблемы с очистными сооружениями в Махачкале будут решены

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что проблемы с водоснабжением и очистными сооружениями в Махачкале будут решены.

На встрече в четверг в Ботлихе с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года президенту рассказали, что очистные сооружения в столице Дагестана не справляются в возросшей нагрузкой, и это влияет на чистоту Каспийского моря в регионе.

Глава Дагестана Владимир Васильев признал, что проблема существует и отметил, что для ее решения необходим запуск нового коллектора. Он пообещал, что в этом году объект будет запущен в работу. Васильев отметил, что соответствующее поручение главы государства уже есть, и местные власти ждут решения Минфина. Глава Дагестана также попросил разрешения выбрать исполнителем работ 4-е управление министерства обороны, минуя торги.

Путин пообещал, что займется этим вопросом, в частности, поговорит по возвращении с первым вице-премьером главой Минфина Антоном Силуановым. "В целом у нас большие программы по экологии, это одна из самых острых проблем. Доведем до конца", - сказал он.

Президент также пообещал проконтролировать развитие дорожной инфраструктуры в Дагестане, отметив, в том числе, и его туристический потенциал.