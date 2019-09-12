Депутат от ЛДПР предложил ввести уголовное наказание для чиновников за оскорбление граждан

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутат от фракции ЛДПР Александр Старовойтов в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовного наказания, включая штрафы до 3 млн рублей, за оскорбление граждан должностными лицами, правительство эту инициативу не поддержало. Тексты документа и отзыва кабмина опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ статьей, согласно которой оскорбление, нанесенное человеку должностным лицом при исполнении своих служебных обязанностей наказывается, в частности, штрафом в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Если же оскорбление было нанесено в ходе публичного выступления, то штраф может составить уже от 1 млн до 2 млн рублей.

Если оскорбительное высказывание прозвучало от лица, занимающего государственную должность на федеральном или региональном уровне, или же от главы органа местного самоуправления, то максимальная сумма штрафа может достигнуть 3 млн рублей.

Более того, законопроектом предусмотрены и тюремные сроки от 3 до 5 лет в случаях, если оскорбления сопровождались насилием или угрозами его применения.

Однако, как отмечено в официальном отзыве правительства, Кодексом об административных правонарушениях "в настоящее время уже предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". "Следует отметить, что пояснительная записка к законопроекту не содержит доводов о недостаточности существующих мер административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц за допускаемые ими оскорбления граждан, - говорится в отзыве. - С учетом изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается".