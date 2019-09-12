Бастрыкин посмертно наградил медалью мальчика, пытавшегося спасти дедушку при пожаре

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" мальчика, пытавшегося спасти своего дедушку при пожаре в одном из дачных кооперативов Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего Святослава Юшкова из Республики Карелия, который получил 90% ожогов тела, пытаясь спасти родного дедушку при пожаре", - сказали в ведомстве.

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава и отметил, что его поступок "достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки". Он также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли меры для спасения ребенка. "Бастрыкин отметил, что подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения. Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая родного человека", - добавили в СК.

30 августа мальчик пошел в баню со своим дедушкой, там мужчина потерял сознание во время розжига печи. Возник пожар, ребенок попытался вытащить дедушку из помещения на свежий воздух, огонь перекинулся на мальчика. Дедушка умер, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород. 9 сентября мальчик скончался.