Умер разработчик операционных систем для командных пунктов ВС России Сергей Семенихин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский программист Сергей Семенихин, создававший операционные системы для командных пунктов Вооруженных сил России, умер в четверг на 76-м году жизни. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который лично знал ученого.

"Сегодня, буквально несколько часов назад, ушел из жизни Сергей Владимирович Семенихин. Я без преувеличения могу сказать, что он входит в плеяду величайших программистов современности. Он работал в области системного программирования - это особая область, где работают элитарные программисты", - сказал Борисов.

По его словам, все вычислительные машины, которые эксплуатируются в Вооруженных силах РФ на командных пунктах, в системах вооружения, работают под управлением операционных систем, которые создавал Семенихин со своим коллективом более 40 лет.

Ученый был сыном советского академика Владимира Семенихина, имя которого более известно, "но вклад в обороноспособность обоих Семенихиных трудно переоценить".

"Я приношу искренние соболезнования семье, всем родным, близким, но с надеждой на то, что его жизнь, его дела, его ученики, соратники продолжат начатое дело, и мы всегда будем иметь паритет в такой наукоемкой и важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии. Немногие страны в мире могут себе позволить работать над современными архитектурами и операционными системами для них, а Россия могла, работает и, надеюсь, будет работать", - отметил вице-премьер РФ.

Семенихин был учредителем компании МЦСТ (правопреемник ТОО "Московский центр SPARC-технологий") и работал заместителем гендиректора по науке (направление "Операционные системы"). Компания начала свою деятельность в 1992 году на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева. На сайте МЦСТ отмечается, что он был лауреатом Ленинской премии, заслуженным деятелем науки РФ, награжден орденом Трудового Красного знамени.