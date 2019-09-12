Путин и Нурмагомедов поделились опытом акклиматизации в дальних командировках

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым опытом акклиматизации в дальних командировках. В ходе встречи спортсмен поинтересовался здоровьем российского лидера. Путин в ответ засмеялся и сообщил, что "очень хорошо". По его словам, форму помогают поддерживать занятия спортом.

"Понимаю, с вашим графиком без спорта очень тяжело", - посочувствовал Хабиб Нурмагомедов. "Точно, невозможно даже, особенно подрывает смена часовых поясов, - поделился своими ощущениями президент. - Во Владивостоке у нас семь часов разницы, трудно привыкнуть". Он заметил, что сначала "там не спишь, потом сюда приезжаешь, здесь не спишь". "Да, двойная акклиматизация", - со знанием дела прокомментировал боец. "Ты же знаешь", - развел руками президент.

Нурмагомедов рассказал в ответ, как сам подстраивается к большой разнице во времени. По его словам, у спортсмена на полную акклиматизацию уходит около недели, при этом бойцы всегда интересуются тем, когда прилетел соперник. Зная эту информацию, можно понять, прошла у соперника уже акклиматизация, или нет, и учесть этот фактор во время боя.

В этом случае не только разница во времени, но и климат страны, где проходит бой, тоже играет свою роль. В Абу-Даби, например, по словам спортсмена, была пустыня, и температура днем больше 40 градусов. При этом на новой арене были проблемы с кислородом, особенно при полностью заполненных трибунах.