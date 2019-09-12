На Таймыре создадут первую в России ферму для разведения овцебыков

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Первую в России ферму для разведения овцебыков планируется создать в небольшом арктическом поселке Волочанка в восточной части Таймыра, где проживает около 500 человек.

В древности эти животные повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. 45 лет назад ученые вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция там одна из самых больших в мире, разведением этих животных никто не занимается.

Инициатором создания фермы стал член семейно-родовой общины коренных малочисленных народов "Хаски-Тыал", директор поселковой школы Денис Теребихин. Ранее он начал возрождать на востоке Таймыра ездовое собаководство - создал в поселке школу каюров - погонщиков собак, реализует проект переработки шкур и шерсти северного оленя, изготавливает традиционные жилища - чумы. Сейчас община определила участок земли в 118 тыс. га на которой планируется установить изгороди, в которых будут содержаться стадо домашних оленей и овцебыков.

Этнодеревня

"Мы участвуем в проекте создания этнодеревни в поселке Волочанка. Этот проект жизнепологающий для поселка - территория Авамской тундры, где он расположен, фактически заброшена, биоресурсы в значительной мере истощены, домашнее оленеводство исчезло более 30 лет назад. А в рамках этнодеревни наша община планирует открыть ферму овцебыков. "Парк арктических быков", так мы хотим назвать ферму", - рассказал ТАСС Теребихин.

Большинство жителей Волочанки сегодня занимается различными промыслами, здесь нет предприятий - только несколько магазинов, котельная, авиационная площадка, школа, почта и больница.

По словам Теребихина, проект поможет создать перерабатывающее производство и новые рабочие места в поселке. Кроме того, он позволит обучить местную молодежь традиционным для народов Севера промыслам.

Проект поддерживают власти региона. На встрече Теребихина с представителями руководства края и Таймырского района решено оперативно подготовить детальный план по созданию фермы, чтобы была возможность получить финансирование на 2020 год. "Парк арктических быков" в перспективе может быть интересен и как точка притяжения для туристов, привлечением которых на Таймыр Красноярский край активно занимается.

Ученые из объединенной дирекции "Заповедников Таймыра" отмечают, что овцебыки легко поддаются одомашниванию, подобные фермы уже существуют в Канаде, Гренландии на Аляске. Основной продукцией фермы должен стать гивиот - пух овцебыка. В период линьки со взрослого животного можно начесать до 2,5 кг гивиота, а на мировом рынке килограмм необработанного пуха стоит $330-385. Также овцебыков можно доить, чтобы делать молочные продукты.

Ученые отмечают, что создание 25-30 подобных ферм может частично решить проблему занятости около 300 человек из числа коренных малочисленных народов Таймыра.

Возвращение овцебыков

Овцебыки водились на Таймыре около 3 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. Их стада паслись по соседству с мамонтами и шерстистыми носорогами. Изменения климата и промысел человека привели к исчезновению этих животных. Ровно 45 лет назад началось их возвращение на таймырскую землю, рассказал ТАСС главный научный сотрудник "Заповедников Таймыра" Леонид Колпащиков.

В 1974 году правительство Канады подарило Советскому Союзу 10 овцебыков. Их доставили в специально построенных клетках большими транспортными самолетами до Москвы, оттуда в Норильск - Хатангу и далее вертолете Ми-6 в район реки Бикада. Позже на Таймыр привезли еще одно стадо - из США.

1982 году в районе Бикады на востоке Таймыра обитали всего 66 овцебыков. Сейчас эти животные распространились по огромным просторам арктического полуострова, животные заходят в горы Путорана.

"В результате длительной акклиматизации в новой среде обитания, при естественном отходе животных, эксперимент по интродукции овцебыка все же удался. В двух регионах нашей страны созданы природные популяции. Сейчас, после 45-летнего периода, на Таймыре обитает несколько тысяч особей", - рассказал Колпащиков.

По его словам, в перспективе на Таймыре может возникнуть единая многотысячная популяция этого вида животных, которая без ущерба домашнему оленеводству позволит увеличить фонд охотничье-промысловых животных не менее чем на 150-200 тыс. овцебыков, что эквивалентно по биомассе миллиону северных оленей. Расселение овцебыков позволит вовлечь в хозяйственный оборот малопродуктивные арктические тундровые пастбища.

Стада и отдельные особи заходят далеко на запад Таймыра, за сотни километров от реки Бикада. Они часто подходят к жилищам охотников и рыбаков и становятся жертвой браконьеров, которые стали отстреливать взрослых самцов ради мяса и трофеев. По словам Колпащикова, браконьерская охота на этих животных является одним из главных сдерживающих факторов роста поголовья овцебыка.