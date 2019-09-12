Севастополь присоединится к эксперименту по охране автобусов и троллейбусов Росгвардией

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Программа по охране общественного транспорта начнет работать в Севастополе, в нее планируется включить автобусы, троллейбусы и, возможно, частные маршрутки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского управления Росгвардии.

"Соглашение достигнуто, в Севастополе будет реализован проект по внедрению охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры. В программу войдут городские автобусы и троллейбусы. Рассматривается также возможность включить в нее микроавтобусы частных перевозчиков - это будет зависеть от того, какую технику и какое программное обеспечение они используют", - рассказал представитель ведомства.

Как поясняется в сообщении пресс-службы, система обеспечения безопасности на транспорте запущена всего в нескольких регионах России: Санкт-Петербурге, Волгоградской области, а сейчас появится и в Севастополе. Планируется, что в эксперименте будут задействованы около 100 единиц техники, сейчас в салонах первых транспортных средств проводится настройка оборудования.

Уточняется, что транспортные средства будут подключены к системе централизованной охраны. При возникновении чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут воспользоваться "тревожной кнопкой", чтобы вызвать наряд вневедомственной охраны. Сигнализация подключается к бортовому навигационному оборудованию ГЛОНАСС, поэтому при вызове на пульте охраны в режиме реального времени можно определить местоположение и направление движения транспортного средства.

"Подобный опыт взаимодействия по охране безопасности на транспорте у нас уже имеется: в настоящее время в Севастополе под охраной Росгвардии находится весь автопарк скорой медицинской помощи. Каждый автомобиль оснащен средствами экстренного вызова. Как показала практика, наилучший способ борьбы с преступлениями - это своевременное реагирование и предотвращение противоправных деяний", - приводятся в сообщении слова начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии в Севастополе полковника полиции Аркадия Кучера.