Бэнкси прокомментировал уничтожение своего граффити, посвященного Brexit

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Уличный художник Бэнкси прокомментировал уничтожение одной из своих самых известных работ, посвященной выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. Граффити на стене одного из зданий портового города Дувр, на котором художник изобразил рабочего, стоящего на лестнице и с помощью молотка и зубила сбивающего одну из 12 звезд на флаге ЕС, было закрашено белой краской 25 августа.

В четверг в своем аккаунте в Instagram Бэнкси распространил другую версию этого же граффити. На нем тот же рабочий стоит на лестнице и продолжает скалывать все ту же звезду на пустой стене. Под ним валяется скомканный флаг Евросоюза.