Бэнкси прокомментировал уничтожение своего граффити, посвященного Brexit

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Уличный художник Бэнкси прокомментировал уничтожение одной из своих самых известных работ, посвященной выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. Граффити на стене одного из зданий портового города Дувр, на котором художник изобразил рабочего, стоящего на лестнице и с помощью молотка и зубила сбивающего одну из 12 звезд на флаге ЕС, было закрашено белой краской 25 августа.
В четверг в своем аккаунте в Instagram Бэнкси распространил другую версию этого же граффити. На нем тот же рабочий стоит на лестнице и продолжает скалывать все ту же звезду на пустой стене. Под ним валяется скомканный флаг Евросоюза.
"Ух, я планировал, что в день, когда произойдет Brexit, я заменю свою работу в Дувре на эту. Но, судя по всему, ее закрасили. Не важно. Я думаю, что белый флаг доносит ту же мысль не хуже", - подписал художник под постом.
Уничтоженная работа продержалась на стене с мая 2017 года, превратившись в одну из главных достопримечательностей Дувра, которую было невозможно пропустить, въезжая по шоссе в город на машине. Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита после нескольких переносов даты Brexit должен стать выход Великобритании из ЕС 31 октября.