Детские площадки в Петербурге будут включать зоны для детей с ограничениями по здоровью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Детские площадки в Санкт-Петербурге будут трехсекционными, рассчитанными на разный возраст, типы активности и состояние здоровья, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Мы детские площадки будем делать по-новому. Во-первых, все детские площадки должны быть с искусственным покрытием. Второе - они должны быть функционально разделены как минимум на три зоны: первая - это игровая зона для детишек, вторая - это спортивная зона для подростков с элементами спортивного инвентаря для сдачи ГТО, и третья - для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Такие трехсекционные площадки должны быть", - сказал Беглов по итогам рабочего визита в Невский район города.

Он также отметил, что надо рационально использовать свободное пространство во дворах, при его наличии следует создавать минифутбольные и минихоккейные поля, а также условия для занятия волейболом и баскетболом.

В августе Беглов в ходе осмотра ряда городских парков после реконструкции сообщал, что детские площадки будут создаваться не только во дворах, но и в парках. До ко конца года в парках города появятся более 40 детских площадок, а всего по городу до конца года должно появиться 400 новых детских площадок.

На благоустройство общественных пространств из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году выделено порядка 6 млрд рублей с учетом поправки врио губернатора (дополнительно 2,5 млрд рублей) и средств муниципалитетов. В городскую программу благоустройства в этом году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов.