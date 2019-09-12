Петербургских полицейских научат правилам поведения в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пройдут инструктаж о том, как вести себя в социальных сетях, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Начальником главка несколько дней назад было дано указание об организации работы с подчиненными сотрудниками в части недопустимости публикации в личных аккаунтах социальных сетей информации, по своему содержанию нарушающей нормы общественной морали и нравственности", - сказал представитель ведомства.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии документа с указаниями начальника управления МВД по городу и Ленинградской области Романа Плугина, в котором говорилось о случае с увольнением сотрудника полиции в Свердловской области из-за публикаций в социальных сетях. В документе отмечалось, что информацию об этом инциденте необходимо довести до личного состава, а также организовать удаление из личных аккаунтов сотрудников материалов, которые нарушают нормы морали и нравственности.

При этом в петербургском главке полиции ТАСС сообщили, что "не берутся оценивать подлинность документов, публикуемых в интернете".