Студенты разных стран исследовали биоразнообразие тайги и тундры на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 12 сентября. /ТАСС/. Студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ) из России, Киргизии, Таджикистана и Туркмении исследовали биоразнообразие северной тайги и тундры на Соловецких островах в ходе международной полевой школы, которая в четверг завершилась на архипелаге. Как рассказала ТАСС руководитель школы, заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ Людмила Драчкова, исследования проходили с 3 по 12 сентября.

"Завершилась международная полевая школа по биоразнообразию на Соловках. В ней принимали участие 23 студента профильных направлений и 5 преподавателей. Запланированная программа выполнена полностью, нам очень повезло с погодой, в результате удалось посетить очень труднодоступные места, на которые мы даже не рассчитывали, например, мыс Печак, куда ребята дошли пешком", - сказала Драчкова.

Описание соловецкого леса

Почти все дни, пока продолжалась школа, температура воздуха на Соловках была выше, чем обычно в это время и даже достигала плюс 20 градусов. При этом, как рассказал ТАСС участник школы, студент 4-го курса САФУ по направлению "Экология и природопользование" Андрей Калинин, почва на островах была достаточно холодной. "Одна из групп проводила замеры температуры под землей, на поверхности и на высоте в полтора метра. Почва оказалась очень холодной", - отметил Калинин.

Студенты познакомились с разнообразием природных сообществ на Соловках, отработали научно-исследовательские методики, научились описывать и оценивать природные сообщества, пользоваться оборудованием. Участники школы описывали растения леса и тундры, сравнивали их. "Самое высокое дерево - 13 м, это сосна. Березы есть как в лесу - достаточно большие, так и небольшие, так называемое криволесье", - рассказал студент.

Соловки интересны тем, что на сравнительно небольшом архипелаге можно увидеть разные природные сообщества, характерные для Архангельской области: тундру, ближайшую к Архангельску, и самую северную в стране тайгу. При этом уже несколько столетий лес и его биоресурсы на островах активно используются, изучение воздействия человека на соловецкие природные сообщества было одной из задач школы. "Удалось поработать по направлению изучения традиционного природопользования в период развития монастыря. Из этого у одного из участников школы получится хорошая выпускная работа, - рассказала Драчкова. - На тот момент использование биологического разнообразия Соловков, традиционное природопользование у монастыря было на очень высоком уровне, нехарактерном для того времени и тех природных условий".

Как использовали биоресурсы архипелага

Участники школы изучили современное состояние объектов, которые были "вписаны" в природу Соловков. Например, "Филипповских садков". Это сооружение, устроенное в середине XVI века. Небольшой морской залив запрудили, перегородив его двумя каменными дамбами, образовались два замкнутых морских бассейна, куда выпускали рыбу для нужд монастыря.

Также студенты познакомились с Ботаническим садом, который был устроен на Соловках в первой половине ХIХ века. В небольшой низине сложился особый микроклимат, который позволял выращивать достаточно экзотичные для Крайнего Севера растения, например, яблони. "Погружаясь в историю природопользования на Соловках, мы сделали вывод, что после данного периода никто так масштабно, даже не преобразованием, а использованием биоразнообразия и традиционным природопользованием здесь не занимался. Скажем, те, кто сейчас занимается Ботаническим садом, они не могут повторить подвиг монахов до сих пор, - отметила Драчкова. - Как им это удавалось, какие секреты они знали, что они делали, чтобы в таких суровых условиях максимально использовалось биоразнообразие данного региона".

Экологические тропы

Каждый студент участвовал в проекте по созданию экологических троп на Соловках. Ребят разделили на группы, которые работали по определенным маршрутам. "Мы начали разрабатывать экологическую тропу от монастыря до мыса Белужего, где можно увидеть белух, - рассказал Калинин. - Там запланировано поставить аншлаги, реконструировать тропу, которую закладывали давно. Доски там подгнили, требуются восстановительные работы. Нужно поставить стенды, создать места отдыха. Это могут быть не только скамеечки, но и, например, чурочки или бревна".

Собеседник агентства отметил, что их школа посвящена биоразнообразию, поэтому важно в проект экотропы включить природные объекты. "Часть тропы мы решили провести через болото, чтобы показать и болотистую местность, флору болота", - пояснил студент. Группы продолжат работать над проектами троп уже в Архангельске.

Калинин рассказал, что в проекте будут прописаны и правила поведения для туристов, например, по обращению с мусором. "К сожалению, мы в лесу заметили очень много следов антропогенной деятельности, то есть мусор, бутылки, бумажки валяются. Пока люди еще не привыкли, что нельзя выбрасывать, - добавил он. - Мусор нужно уносить и утилизировать, причем раздельным путем".

Итогом работы школы станут научные статьи, дипломные работы и выпуск сборника. Первые результаты участники расскажут в ходе круглого стола, который пройдет в университете 16 сентября.