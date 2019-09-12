Павел Лобков покидает телеканал "Дождь"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Разглашать дальнейшие творческие планы журналист не стал. "Пока не время", - отметил Лобков.

Главный редактор телеканала Александра Перепелова в своем Facebook рассказала, что "после многочисленных перерождений" программа "Бремя новостей" будет закрыта. "Павел Лобков правда уходит с телеканала "Дождь" с конца сентября. <...> Паша [Лобков] еще не раз появится в новостном вечернем выпуске, не переключайтесь!" - добавила она.

В мае 2016 года Лобков сообщал, что покидает "Дождь" из-за несогласия с политикой его руководства, однако генеральный директор канала Наталья Синдеева заявила, что ведущий продолжит свою работу.

Павел Лобков работал на каналах ТРК "Петербург" и НТВ. С 2012 года пришел на "Дождь", где вел программы "Бремя новостей", "Ездим дома" и вечернее шоу "Здесь и сейчас".