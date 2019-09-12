Набережную в Кисловодске и парк в Пятигорске благоустроят по выбору горожан

ПЯТИГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Набережную реки Подкумок в Кисловодске и Емануэлевский парк в Пятигорске, за проекты благоустройства которых в единый день голосования 8 сентября проголосовали большинство жителей этих курортов, благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году. Об этом в четверг сообщается на сайтах администраций городов.

"8 сентября наряду с выборами губернатора Ставропольского края 2019 года проходило и рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в рамках проекта "Формирование современной городской среды" [нацпроекта "Жилье и городская среда"]. Свыше 30 тыс. пятигорчан отдали свои голоса. Больше половины из которых достались Емануелевскому парку", - говорится в сообщении на сайте мэрии Пятигорска.

Кисловодской набережной досталось около 15 тыс. голосов, уточняется на сайте мэрии Кисловодска. "Обустройство позволит создать зоны отдыха для горожан всех возрастных групп. Здесь проложат прогулочные дорожки, осуществят озеленение с автополивом, высадят декоративные многолетние кустарники, сделают места для отдыха и пикников, игровые зоны, зоны для занятий фитнесом и йогой", - говорится в сообщении администрации Кисловодска.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.