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Журналист Малосолов не считает себя виновным в возбуждении ненависти и вражды

Бывший глава пресс-службы РФС также заверил, что не разделяет расистские взгляды

МОСКВА, 12 сентября./ТАСС/. Бывший глава пресс-службы РФС, журналист Андрей Малосолов не считает себя виновным в разжигании ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Да, я написал в Twitter слово "обезьяна", который затем удалил. Но там содержалась поведенческая оценка участников матча, анализировались действия игрока и арбитра, это не было оценкой личности данного футболиста. После этого гендиректор "Спартака" Томас Цорн написал заявление в прокуратуру, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении", - отметил Малосолов. Он подчеркнул, что не называл фамилии игрока. Малосолов также заверил, что не разделяет расистские взгляды.

По его мнению, действия "Спартака" по привлечению его к административной ответственности могут создать опасный юридический прецедент. "Не секрет, что болельщики многих команд ассоциируют свои клубы с тем или иным животным. Так, ЦСКА ассоциируется с конем. <...> Соответственно, кричалки болельщиков, в которых используются названия животных, тоже могут быть расценены кем-то как оскорбления или разжигание розни, что может привести к административным и даже уголовным делам на пустом месте", - заключил Малосолов.

Ранее сообщалось, что в Перовский суд поступило дело в отношении Малосолова об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Причиной для этого стала запись в Twitter после матча "Спартака" против ЦСКА в Кубке "Матч Премьер", в котором армейцы уступили со счетом 1:3. Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игравшего на тот момент за красно-белых форварда Луиса Адриано обезьяной. Твит позже был удален.

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