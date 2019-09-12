В Петербурге свидетели по уголовному делу ФБК отказались от дачи показаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Свидетели из штаба "Фонда борьбы с коррупцией" ФБК в Петербурге отказались давать показания по делу об отмывании денег, в рамках которых в четверг в нескольких регионах прошли обыски. Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы свидетелей адвокат Виталий Черкасов.

"Следователи хотели допросить трех человек по делу ФБК - представителей фонда в Петербурге. Все они - свидетели по уголовному делу. Все трое отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ ["Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом"]", - сказал защитник.

В четверг в нескольких регионах прошли обыски у представителей ФБК по делу об отмывании денег. Ряд сотрудников после обысков были допрошены в региональных отделениях СК, после чего отпущены, добавил он.

СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.