В США украинец признал свою вину в причастности к масштабным кибератакам

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Гражданин Украины Федор Гладырь, который, как полагают власти США, причастен к кибератакам в отношении более 100 американских компаний, признал свою вину. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

"Мы довольны тем, что мой клиент более не ожидает пожизненного заключения", - отметил защитник. Как он констатировал, с Гладыря сняли большую часть обвинений в обмен на признание вины. До этого существовала вероятность, что, если украинец будет признан виновным, он может провести в тюрьме долгое время, которое, теоретически, может превысить продолжительность его жизни. По словам Буха, теперь прокуратура согласилась не требовать более жесткого наказания, нежели тюремное заключение продолжительностью 25 лет. Кроме того, будет учтен тот срок, который он уже провел в заключении.

Как следует из документов, поступивших в электронную базу федерального суда Западного округа штата Вашингтон, Гладырь признал свою вину в сговоре с целью мошенничества, а также с целью осуществления кибератак. До этого ему были предъявлены обвинения по 26 пунктам.

Вынесение приговора, по словам Буха, состоится, вероятнее всего, "после Нового года". Как ожидается, при этом суд учтет, какой именно финансовый ущерб был нанесен непосредственно действиями Гладыря.

Адвокат не исключил, что, по версии американской стороны, в число сообщников Гладыря могут входить лица, находящиеся в РФ.

Хакерская группировка

Министерство юстиции США в августе 2018 года заявило, что предъявило обвинения трем украинцам: Федору Гладырю, Дмитрию Федотову и Андрею Колпакову. В США на тот момент из них находился только Гладырь.

Как полагает американская сторона, все трое были участниками хакерской группировки под названием FIN7. Она, по сведениям Минюста США, несет ответственность за кибератаки в отношении более 100 американских компаний на территории 47 штатов и столичного округа Колумбия. Группировка якобы действовала главным образом с территории Восточной Европы.

Хакеры похитили данные о банковских картах 15 млн человек с целью последующей продажи этой информации. Кроме того, они осуществляли атаки в отношении компаний в Великобритании, Австралии и Франции.

Гладырь был арестован в Германии и позже экстрадирован в США. Колпакова задержали в Испании, а Федотова в Польше. Власти США заявляли о планах добиваться их выдачи.