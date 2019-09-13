Россияне рассказали, чего боялись в детстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян называет главным детским страхом темноту, при этом абсолютное меньшинство склонно связывать пятницу 13-го с плохим самочувствием. Об этом сообщили ТАСС в Mail.ru Group, ссылаясь на данные опросов пользователей своих сервисов.

Согласно опросу проекта "Дети Mail.ru", как мужчины, так и женщины в детстве боялись одних и тех же вещей. К примеру, почти половина (40%) опрошенных пугались темноты, 17% опасались высоты, 15% не переносили насекомых. Кроме того, монстров и собак боялись 14% и 13% россиян соответственно, а пиковую даму - 7%.

Остальные детские страхи респондентов связаны с водой, инопланетянами, клоунами и куклами, а самыми необычными ответами стали "Дед Мороз" и "Воспитательница", отмечают в компании.

Что касается самочувствия, респонденты оказались несуеверными и не стали связывать пятницу 13-го с состоянием здоровья. Так, 96% респондентов не замечали недомоганий в эти дни. Лишь у 4% наблюдались симптомы ОРВИ, мигрени, боли в животе или обострение хронических заболеваний.

Опросы проводились с 5 по 11 сентября 2019 среди 3 104 российских пользователей проекта "Здоровье Mail.ru" и c 9 по 11 сентября 2019 среди 22 232 российских пользователей проекта "Дети Mail.ru".