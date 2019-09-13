Группа японских экспертов по вопросам обращения с отходами прибывает на Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Делегация специалистов из Японии, занимающихся технологиями утилизации отходов, в пятницу посетит остров Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в рамках двустороннего сотрудничества на южной части Курил. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.

"Группа японских экспертов едет из порта Немуро (Хоккайдо) на Кунашир", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что во время визита стороны рассмотрят вопросы обращения с отходами на территории Курил. Кроме того, японская делегация проведет по этой теме свои консультации.

Делегация прибудет на Кунашир на японском теплоходе "Этопирика". Этот визит станет ответным на приезд в конце августа российских чиновников и бизнесменов в Японию для посещения мусоросжигательных и перерабатывающих заводов.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечают в Японии, Москва и Токио пока расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.