В центре заповедника в Красноярском крае выявлены сотни бочек с остатками ГСМ

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Заповедников Таймыра" выявили сотни бочек с отработанным топливом в центре Плато Путорана, малоизученного горного региона на севере Красноярского края, где обитают краснокнижные животные. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) остались с советских времен, бочки в любой момент могут дать течь, сообщил ТАСС директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин.

"В результате плановых работ в 2019 года возле озера Аян на территории Путоранского заповедника были выявлены бочки с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности, оставшиеся после работ геологических партий еще до создания заповедника (в 1988 году - прим. ТАСС). Около 680 бочек, часть из них заполнена остатками солярки, мазута, отработанных масел, непонятными ГСМ. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет и есть вероятность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии, а это большая опасность", - сказал Просекин.

Он отметил, что подобные проблемы по накопленному экологическому ущербу в арктической зоне находятся на приоритетном контроле Минприроды России и информация о потенциально опасных объектах направлена в ведомство.

По словам Просекина, вывозом и утилизацией топлива могут заниматься только лицензированные компании. Стоимость их услуг около 23 млн рублей. "Это рекогносцировка на местности, вывоз бочек на вертолете с Аяна в Норильск, затем водой до Красноярска и оттуда железной дорогой до места утилизации. Вопрос по целевому финансированию решается, это единственный для нас возможный выход, чтобы на следующий год собрать бочки и утилизировать", - сказал директор "Заповедников Таймыра".

О Плато Путорана

Плато Путорана - огромная горная страна на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.

Это единственное место обитания путоранского горного барана (толсторога), внесенного в Красную книгу. С 1988 году здесь существует заповедник "Путоранский" площадью 1,8 млн га. Его территория в 2010 году получила признание ЮНЕСКО в качестве памятника Всемирного наследия. С 2013 года входит в состав Объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".