Рособрнадзор: через 10 лет школьники будут сдавать ЕГЭ искусственному интеллекту

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Участие искусственного интеллекта в проведении и оценке единого госэкзамена (ЕГЭ) возможно в России уже в ближайшие 10-15 лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы сейчас обсуждаем модель экзамена, которая будет существовать условно лет через 10-15. Здесь уже мы можем говорить об экзамене с использованием искусственного интеллекта, то есть сам учитель на экзамене не присутствует. Между школьником и искусственным интеллектом происходит какой-то диалог, действия, оценка этих действий", - сказал Музаев.

По его словам, такая модель экзамена может быть реализована уже в 2030-2040 годы. Кроме того, обсуждается форма ЕГЭ, где уже практически не используется бумага, а акцент сделан на устной сдаче. Внимание также будет уделено оценке гибких навыков школьников: креативности, критического мышления, коммуникативности, умения работать в команде.

"Также будут развиваться возможности учета достижений ребят, их цифровых следов. Каждый из нас уже имеет свою цифровую историю, из которой можно узнать, чем мы интересуемся, что читаем, какую информацию мы черпаем из различных ресурсов. Думаю, в будущем у каждого абитуриента будет такая цифровая история и даже его психологический портрет", - добавил Музаев.

Как отметил замглавы Рособрнадзора, уходить от формы, когда по тому или иному ребенку нужно проводить процедуры в виде ЕГЭ, можно в том случае, когда будут до конца сформированы серьезные базы данных по ученикам, использоваться технологии Big Data. "На сегодняшний день ни в одной стране мира идеально выстроенных баз данных по отдельно взятым ученикам нет, нет их и в России, все движутся в этом направлении, но тут много ограничений. Это связано и с отказом родителей от того, чтобы данные их ребенка цифровались и где-то хранились, а также не предусмотрено законодательством, как у нас, так и в других странах мира", - отметил Музаев.