В Рособрнадзоре заявили об окончании ЕГЭ-туризма в республиках Северного Кавказа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Республики Северного Кавказа покончили с ЕГЭ-туризмом, когда школьники, рассчитывая на менее строгий контроль, переезжали на новое место. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе последние шесть лет отмечаются одни из самых низких результатов по ЕГЭ, сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как отметил Музаев, сегодня существует стереотип, что на Северном Кавказе все сдают ЕГЭ на 100 баллов. "Буквально неделю назад я общался с двумя депутатами Госдумы. Они до сих пор уверены, что на Северном Кавказе есть ЕГЭ-туристы, и там все сдают на 100 баллов", - сказал он.

"В Северо-Кавказском федеральном округе последние шесть лет одни из самых низких результатов. Есть объективные причины того, что происходит там. В связи с военными событиями в Чеченской республике, Ингушетии, Осетии был большой отток учительских кадров, отсутствие контроля в течение многих лет со стороны федерального центра. Все это привело практически к развалу образовательной системы, которая сейчас маленькими шагами восстанавливается", - сообщил Музаев.

По его словам, сегодня стереотипы относительно ЕГЭ существуют среди людей, которые никогда не сдавали экзамен в этой форме сами, но помнят, как они сдавали экзамены в школе. ЕГЭ, отметил Музаев, более сложный и многогранный.

"В период 2009-2013 гг. политика центра была такой, что давала свободу регионам, регионы спускали ответственность на муниципалитет, централизованно за экзаменом никто не следил, ни до, ни во время, ни после. Поэтому были массовые фальсификации, абсолютно во всех регионах были списки, подтасовки, где-то результаты рисовались. <...> В 2013 году была еще и история с утечкой заданий экзамена. И вот после четырех лет абсолютного негатива очень тяжело объяснить людям, что единый государственный экзамен сегодня - это совершенно не тот экзамен, который был в 2009-2013 годах", - пояснил замглавы Рособрнадзора.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/6879187