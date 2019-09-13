Спасателям в Крыму понадобилось более 14 часов для ликвидации пожара сухостоя в Долине роз

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели в Крыму более 14 часов ликвидировали пожар сухой растительности, возникшего в Долине роз под Судаком. Об этом в пятницу сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"В 13:20 мск 12 сентября 2019 года поступило сообщение о том, что в районе Долина роз городского округа Судак произошло возгорание сухой растительности на территории лесного фонда. Площадь пожара 2 га. Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 06:30 мск 13 сентября, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара было задействовано 37 человек и 17 единиц техники.

Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности в республике, а также о сильном ветре с порывами до 22 м/с.