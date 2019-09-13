Роскомнадзор готовит документы для блокировки двух сервисов обмена сообщениями

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор готовит для суда документы с целью блокировки двух защищенных сервисов по обмену сообщениями - Scryptmail и Mailbox.org. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации", - сказал он.

Ранее издание РБК сообщило, что во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

По данным РБК, Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. По данным Similarweb, в августе у Mailbox.org было 1,1 млн посетителей, аудитория Scryptmail неизвестна. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, которые приходили с почтовых адресов с этими доменными именами.