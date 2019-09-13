Число людей старше 100 лет в Японии превысило отметку в 70 тыс.

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. Об этом в пятницу объявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что число людей в возрасте 100 лет или старше растет в Японии 49-й год подряд и вышло на отметку 71 238 человек. По данным ведомства, женщины по этому показателю значительно опережают мужчин - на их долю приходится 88,1% людей этой возрастной категории. Так, число женщин в возрасте 100 лет или старше сейчас в Японии составляет 62 775 человек, а мужчин - всего 8 463 человека.

Самая пожилая женщина Японии - 116-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является также носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. Самым пожилым мужчиной Японии является 112-летний житель префектуры Ниигаты Титэцу Ватанабэ.