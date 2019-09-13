Эксперты рассказали о росте популярности в России профессии аналитика данных

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Профессия специалиста в области Data Science (аналитик данных) набирает популярность на рынке вакансий в России. Соответствующее исследование Академии больших данных MADE от Mail.ru Group и службы исследований компании HeadHunter оказалось в распоряжении ТАСС.

"Начиная с 2015 года потребность в специалистах постоянно растет. В 2018 году количество вакансий под заголовком Data Scientist выросло в 7 раз по сравнению с 2015 годом, а вакансий с ключевыми словами Machine Learning Specialist - в 5 раз. При этом в первом полугодии 2019 года спрос на специалистов по Data Science составил 65% от спроса за весь 2018 год", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, в основном в профессии работают мужчины (81%). Более половины людей, которые ищут работу в анализе данных - это люди от 25 до 34 лет. Однако молодые девушки проявляют все больше интереса к Data Science, среди женщин, разместивших резюме, почти 40% - девушки в возрасте 18-24 лет.

Вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов подчеркивает, что такие специалисты имеют высокий спрос на рынке труда в России. "Сегодня на российском рынке специалисты в области Data Science очень востребованы: работодатели открывают все больше вакансий, связанных с анализом данных и машинным обучением, запускаются новые образовательные проекты, активно развивается профессиональное комьюнити", - приводят его слова авторы исследования.

При подготовке исследования Академия больших данных MADE от Mail.ru Group и служба исследований компании HeadHunter изучили резюме 8 тыс. российских специалистов в области анализа данных и 5,5 тыс. вакансий работодателей.