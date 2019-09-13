Почтовые отделения стали доступнее для маломобильных жителей Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Отделения почтовой связи Кабардино-Балкарии (КБР) стали доступнее для маломобильных граждан региона, благодаря обустройству пандусов и перил, сообщили в пятницу ТАСС в управлении Почты России (УФСП) по региону.

"В Кабардино-Балкарии обустроены условиями безбарьерной среды для маломобильных групп граждан республики 15 отделений почтовой связи. Всего до конца 2019 года 31 объект подлежит обновлению - будут отремонтированы фасады зданий, проведено асфальтирование подъездных путей и аварийных выездов, обустройство прилегающей территории, смена кровли", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день 30% отделений почтовой связи республики оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей. Здесь размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты, пандусы с тактильной плиткой и поручни.

"Завершая первый этап ремонта, мы увеличили вышеуказанное процентное соотношение еще на 15 отделений, оборудованных в соответствии с программой "Доступная среда". Второй этап, который включает в себя отделку самих зданий, смену окон, дверей, водопровода, теплосетей, начнется уже в конце сентября", - цитирует пресс-служба руководителя отдела по имущественным вопросам филиала Почты России в КБР Артура Жемухова.

В компании отметили, что до 2023 года все отделения почтовой связи республики будут оборудованы в соответствии с государственной программой "Доступная среда".

Управление федеральной почтовой связи в КБР - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ, включает в себя 10 муниципальных и семь городских окружных отделений, восемь почтамтов, 60 городских и 146 сельских ОПС. Объединяет один из самых больших трудовых коллективов, около 1,5 тыс. почтовых работников.