В ГД предложили признать работу Рослесхоза неудовлетворительной из-за лесных пожаров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов направил письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением признать неудовлетворительной работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой летом этого года. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

В конце июля Щапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область, предлагал правительству РФ рассмотреть вопрос о введении в Сибири и на Дальнем Востоке режима чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за пожаров. На это обращение депутат получил ответ из Минприроды. Министерство отмечает, что "уполномоченные органы Иркутской области и Красноярского края обращения о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера в Сибирском федеральном округе в Рослесхоз не направляли".

"Я не могу назвать такую позицию удовлетворительной. Опять у федеральных министерств виноваты регионы, которые не сообщили Рослесхозу, что половина Сибири горит", - сказал парламентарий. В связи с этим он направил новое письмо, на этот раз в адрес главы правительства, в котором просит "признать работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой этим летом неудовлетворительной".

"Предлагаю правительству РФ акцентировать внимание на необходимости совершенствования положений нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений Федерального агентства лесного хозяйства, направленных на своевременное предоставление объективных и актуальных сведений о состоянии лесопожарной обстановки в правительственную комиссию", - говорится в новом письме Щапова.

12 сентября председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал отменить приказ Минприроды от 2015 года, который не дает тушить лесные пожары, если их тушение признано экономически нецелесообразным. По словам Николаева, также необходимо принять новую методику расчета ущерба от пожаров, которая учитывала бы не только стоимость древесины, но и ущерб и вред, которые нанесены гражданам.