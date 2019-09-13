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Папа Римский посетит Таиланд 20-23 ноября

Визит понтифика будет приурочен к 350-летию присутствия Римско-католической церкви в Таиланде

БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Визит Папы Римского Франциска в Таиланд пройдет с 20 по 23 ноября. Об этом в пятницу было объявлено на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей поездке понтифика.

Визит Папы Римского будет приурочен к 350-летию присутствия Римско-католической церкви в Таиланде.

По состоянию на 2018 год в королевстве насчитывалось 379 тыс. 975 католиков, что составляет 0,46% от общей численности населения Таиланда, составляющей 69 млн человек. На территории страны действуют 11 епархий с 436 приходами и 662 священниками.

Франциск станет вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканТаиланд
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