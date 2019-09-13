В московском метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд "Великий русский артист Олег Табаков" запустили в метро Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба метрополитена.

"Состав, посвященный основателю и художественному руководителю знаменитой "Табакерки", выдающемуся актеру и режиссеру Олегу Табакову, будет курсировать по Калужско-Рижской линии метрополитена", - говорится в сообщении.

Проект подготовлен совместно с московским театром Олега Табакова. Поезд рассказывает о семье актера, спектакле "Матросская тишина", с которого началась большая жизнь театра, о самой "Табакерке", новой сцене на Сухаревской, о режиссерской работе, о Табакове-учителе, об учрежденной им премии. На стенах вагонов можно увидеть редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Табакова.

"Поезд, посвященный Олегу Табакову, - это 12 тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. Олег Павлович - это целая эпоха, на его творчестве выросло несколько поколений, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста. Это еще раз доказывает, что московское метро нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр "Табакерка", а также занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год). Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.