САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Ночной автобусный маршрут свяжет новый аэропорт Гагарин с Саратовом в сентябре, сообщает в пятницу министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Организуется ночной рейс по маршруту "Аэропорт Гагарин - Саратов (Автовокзал)". Время отправления из воздушной гавани установлено таким образом, чтобы им могли воспользоваться пассажиры, прибывающие в Саратов ночными рейсами. Первый тестовый (ежедневный) рейс состоится в ночь 14 сентября в 03:15 из аэропорта по местному времени (02:15 мск)", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко, первое время автобусы будут ходить в тестовом режиме для того, чтобы "понять потребности жителей Саратова в автобусах в ночное время, а значит, по итогам тестовых рейсов, принять правильное решение".

По данным Минтранса области, сейчас из аэропорта в Саратов можно добраться электричкой и автобусом. Последний поезд отправляется из Гагарина в 19:41 по местному времени, а автобус отходит от аэропорта в 23:30.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.