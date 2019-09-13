Скворцова: более половины необходимого объема вакцин от гриппа уже поставлено в субъекты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше половины необходимого объема вакцин от гриппа уже поставлено в субъекты, в регионы, которые являются "входными воротами" для гриппа, поставлен весь необходимый объем. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"В целом 60% вакцин уже есть в регионах. И в течение октября месяца до начала ноября остаток вакцин будет поставлен", - сказала она.

"Вакцина от гриппа сейчас есть уже во всех регионах страны, причем те регионы, с которых обычно начинается сезонная эпидемия, - это регионы Дальнего Востока - 100% сейчас вакцины уже доставлено в эти регионы. Это и северные регионы - Мурманск, Архангельск, - это Калининград, а также некоторые западные регионы - Ростовская область Белгородская область - тот круг по периметру страны, он полностью создан", - отметила Скворцова.

Штамм гриппа, заложенный в вакцину в этом году, близок к штамму 2009 года, уточнила министр.