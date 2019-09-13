Патрушев уличил чиновников в использовании несертифицированного программного обеспечения

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Проверки выявили нарушения правил защиты информации при использовании компьютеров и интернета чиновниками в Южном федеральном округе (ЮФО). Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Волгограде.

"Проверки в органах государственной власти и местного самоуправления свидетельствуют о допускаемых нарушениях правил защиты служебной информации при работе на компьютерах, подключенных к сети интернет, включая использование неучтенных съемных носителей информации, несертифицированного программного обеспечения и несанкционированное подключение мобильных устройств и беспроводных точек доступа, взаимодействующих с сетью интернет", - сказал Патрушев.

Он попросил руководителей регионов ЮФО обратить на эти вопросы особое внимание и "принять меры по недопущению подобных нарушений".

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что по итогам прошедшего в Ростове-на-Дону в феврале 2018 года совещания, посвященного, в том числе, укреплению информационной защищенности в ЮФО, был принят ряд решений. Сейчас, по словам Патрушева, в регионах Южного федерального округа определены должностные лица, ответственные за обеспечение информационной безопасности, проведено их обучение. Кроме того, в целях защиты служебной информации обновлены нормативные правовые акты и обеспечено функционирование системы межведомственного электронного документооборота.