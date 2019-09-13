В Северной Осетии выберут лучшего учителя, который привил любовь к профессии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Лучшего работника образования Северной Осетии выберут путем онлайн-голосования в рамках конкурса "Дорогой наставник". Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"В Северной Осетии стартует конкурс-голосование "Дорогой наставник". На это звание все желающие педагогические работники общеобразовательных организаций республики могут выдвинуть человека (учителя, методиста, заместителя директора), благодаря которому они состоялись в профессии, стали учителем", - говорится в сообщении.

Интернет-голосование среди выдвинутых педагогов на звание "Дорогой наставник" пройдет с 1 по 3 октября на официальном сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. Победитель будет объявлен во время празднования Дня учителя.

Конкурс проводится совместно с Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации работников образования.