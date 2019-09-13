Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Вчера был сделан первый шаг: на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Подобный законопроект Минздрав разработал, мы бы очень хотели, чтоб в ближайшее время он был поддержан", - сказала она.

Она также отметила, что позиция Минздрава в этом вопросе разделяется правительством РФ. По ее словам, премьер-министр дал поручение правительству "в целом приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям, чтобы все ограничения, которые в настоящее время распространяются на обычные сигареты, имели отношение к электронным". Скворцова добавила, что табакокурение в России за последние годы эффективно снижается.

Минздрав России разработал проект антитабачной концепции, основной целью которой является снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. На данный момент концепция дорабатывается с учетом замечаний экспертов правительства, полученных в марте. В соответствии с паспортом федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", концепция должна быть внесена в правительство до 1 сентября.

По данным Минздрава, ежегодно в России от болезней, связанных с курением, умирают до 300 тыс. человек. По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека, из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из которых - некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.