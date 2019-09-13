Православная выставка "Благословенный Кавказ" открылась в Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Ессентуков до 22 сентября смогут посетить открывшуюся в пятницу на Театральной площади православную выставку-ярмарку "Благословенный Кавказ". Об этом ТАСС сообщила в пятницу организатор мероприятия Елена Лупиногина.

"Павильоны открылись. Направление православной выставки в этом году - народное творчество. А по деловой программе, духовно-просветительской, мы в этом году пригласили отца Олега Стеняева [специалиста в области сравнительного богословия]", - сказала Лупиногина.

Также для молодежи на выставке организуют интеллектуальную игру "брейн-ринг", которую посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы мероприятия, выставочные павильоны занимают площадь почти 3 тыс. кв. м. и могут одновременно вместить до 2 тыс. человек. Посетители VII выставки-ярмарки "Благословенный Кавказ" также смогут прикоснуться к ковчегу с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды и Любови, принесение которого состоится в субботу.