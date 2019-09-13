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Минздрав отказался от идеи включить УЗИ молочных желез в диспансеризацию

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что ориентация преимущественно на данные УЗИ может привести к тому, что заболевание не будет выявлено на ранней стадии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ отказалось от идеи включить в план прохождения ежегодной диспансеризации ультразвуковое исследование молочных желез. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Этот вопрос очень внимательно изучался при обновлении структуры диспансеризации по возрастам. Наши главные онкологи посчитали, что первой стадией выявления онкологического заболевания грудной железы у женщины является осмотр и пальпаторные методы. Соответственно, следующий этап - маммография, которая проводится в двух проекциях по современному протоколу. Что касается использования ультразвука, слишком велик риск невыявления непальпируемых опухолей молочной железы", - сказала Скворцова.

По ее мнению, ориентация преимущественно на данные УЗИ может привести к тому, что заболевание не будет выявлено на ранней стадии.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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