В Париже и его пригородах из-за забастовки образовались пробки длиной почти в 300 км

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Массовая забастовка работников французского транспорта привела в пятницу к многокилометровым пробкам и отмене поездов в Париже и его пригородах. Согласно обнародованным Дирекцией дорог региона Иль-де-Франс данным, общая длина пробок к настоящему моменту составила почти 300 км.

Начиная с утра большинство линий столичного метрополитена (10 из 16) закрыты, на других ветках ходят лишь треть от обычного количества поездов. При этом на ограниченно функционирующих линиях закрыты некоторые важные станции, в том числе ближайшие к вокзалам, откуда отправляются междугородные поезда. Кроме этого, в течение всего дня значительно ограничена работа автобусов и трамваев. Для того, чтобы добраться до работы, парижане выбирают велосипеды и самокаты.

Как отмечают эксперты, забастовка, которую в пятницу проводит Парижское автономное управление транспорта (RATP), стала самой масштабной за последние 12 лет. К ее проведению призвали крупнейшие французские профсоюзы, защищающие интересы работников столичного управления транспорта. В качестве главной причины акции они называют намерение властей упразднить особые пенсионные режимы, которые, по их словам, являются "единственной реальной компенсацией за ограничения в сфере государственных услуг". Организации указывают на тяжелые условия работы машинистов в метро, а также на наличие ночных смен в определенные дни.

Несмотря на забастовку, власти Франции подтвердили намерение правительства установить единую для всей страны пенсионную систему, основанную на принципах начисления баллов, в зависимости от трудового стажа и размера оклада. Как сообщил премьер-министр Эдуар Филипп, власти рассчитывают внедрить новую пенсионную систему с 1 января 2025 года.