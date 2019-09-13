Медицинские специальности стали самыми популярными в Кабардино-Балкарском госуниверситете

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты при поступлении в 2019 году в Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), расположенный в Нальчике, чаще всего выбирали медицинские специальности. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ответственный секретарь приемной комиссии Залимхан Лихов.

"Самые популярные направления - медицинские. В частности, такие специальности, как "Лечебное дело", "Стоматология", "Фармация", - сказал Лихов, отметив, что конкурс на них составил от 10 до 13 человек на место.

Популярными направлениями среди абитуриентов стали экономика, юриспруденция, строительство и педагогическое образование. Они же самые востребованные у стобалльников. Лихов уточнил, что в прошлом году в КБГУ поступил один стобалльник, в этом учебном году их уже десять.

Кабардино-Балкарский государственный университет входит в сотню лучших вузов России. КБГУ - это 16 тыс. студентов и более 2000 бюджетных мест. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет.