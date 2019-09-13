СПбГУ занял первое место в рейтинге вузов фонда Потанина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина представил рейтинг российских вузов, в котором первое место досталось Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ), тройку лидеров замкнули Европейский университет в Санкт-Петербурге и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" соответственно. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"В отличие от более классических рейтингов, индикаторы которых построены на более конкретных, легко видимых - в виде книг и цитируемости - показателях, у нас рейтинг построен вокруг конкурса стипендиальной программы, - сказала на пресс-конференции в ТАСС в пятницу Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина. - Это стипендиальный конкурс для студентов-магистрантов, грантовые программы для преподавателей магистратуры и это участие преподавателей и студентов в наших социальных конкурсах".

По ее словам, высоких позиций в рейтинге учебное заведение может достичь, если в нем будет организована среда, стимулирующая студентов и преподавателей искать способы для собственного развития. "Прямого влияния на какой-то индикатор у вузов нет, их влияние оказывается косвенно", - подчеркнула она.

В десятку лидеров также вошли Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина и Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского.

Директор фонда также представила индикаторы для рейтингования, рассчитанные для каждого вуза - участника рейтинга. Исследователи опирались на количество студентов очной магистратуры в расчетном учебном году, на количество студентов-участников стипендиального конкурса, количество преподавателей-участников грантового конкурса и другие факторы.

Фонд выделил 12 индикаторов, среди которых активность участия студентов университета в стипендиальном конкурсе и средний балл университета по разным турам конкурса, активность участия в грантовых программах для преподавателей и участия представителей университета в школе фонда. Также одним из индикаторов стало отношение отклоненных за плагиат заявок на участие в стипендиальном конкурсе к количеству студентов-участников конкурса.

О рейтинге

Рейтинг высших учебных заведений по версии фонда Потанина публикуется ежегодно и включает 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина. Рейтинг измеряет социальную среду университетов и оценивает созданные условия для преподавательского состава и самореализации магистрантов, а также анализирует активность студентов и преподавателей.