Суд перенес оглашение приговора обвиняемому в нападении на бойца ОМОН Устинову

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы перенес оглашение приговора Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОН на несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве, на 16 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд огласит приговор в 12:00 мск 16 сентября", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что решение суда огласят в пятницу, 13 сентября. В суде не уточнили, с чем связан перенос.

В четверг прокурор попросила суд приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы. Устинов дал показания в суде и заявил, что оказался на акции протеста случайно. По его словам, у него в тот день на месте проведения акции была встреча по поводу работы. Фигурант не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН.

Бывший сотрудник Росгвардии Устинов обвиняется по ч. 2. ст. 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни). Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.