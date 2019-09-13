Скворцова заявила, что работа волонтером-медиком может стать началом карьеры врача

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Начало медицинской карьеры может быть положено через добровольческую и волонтерскую работу по данному направлению, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая в пятницу на вопросы россиян в прямом эфире "Министр на связи".

"Я думаю, чтобы стать хорошим врачом, надо сначала, действительно, стать волонтером-медиком, человеком с открытой душой, получающим удовольствие от совершения добрых дел и добрых поступков, от помощи другим людям. Я хочу поблагодарить [вас] за то, что вы правильно начинаете свой путь в профессии, это очень важно. Сейчас у нас уже многотысячный отряд волонтеров-медиков, мы начинаем даже со старших классов в школах. Вы, студенты, иногда уже являетесь наставниками наших старшеклассников, это очень здорово", - сказала она, обращаясь к молодым специалистам.

Скворцова напомнила, что за последние годы были изменены образовательные программы, и акцент в подготовке квалифицированных медиков необходимо делать на развитии современных технологий. "Жизнь диктует необходимость изменения образовательного процесса. Сейчас активно развивается генетика, геномика, различные омиксные технологии. Все фундаментальные программы сейчас обновлены, и появляются новые специальности. Для нас важно, чтобы среди врачей были врачи-биотехнологи, врачи-интеграторы, которые могут оценить результаты фундаментальных исследований, врачи, занимающиеся цифровыми технологиями, и так далее", - подчеркнула министр.

Она также отметила важность практической работы студентов-медиков под руководством опытных наставников.

"Безусловно, для нас очень важно, чтобы большая доля практического воспитания тоже присутствовала в медицинском образовании, начиная с младших курсов, с первого-второго. Что мы иногда видим? Даже среди выпускников сильных вузов мы видим страх коснуться другого человека, страх принятия самостоятельного решения. Именно поэтому мы считаем очень важным закреплять профессиональные навыки в реальной практике под контролем опытных наставников, чтобы умение врачевания от наставников переходило к молодым специалистам", - заключила Скворцова.