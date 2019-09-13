Google выплатила штраф за неограничение доступа к запрещенным в России сайтам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания Google выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по ограничению доступа к запрещенным в России сайтам, говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в пятницу.

"Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на территории России", - говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роскомнадзора обнаружили, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

"По закону "Об информации" операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц. Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за невыполнение компанией требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Проверкой установлено, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.