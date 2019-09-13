Воронежские власти проверят данные о посадившем ребенка за руль пьяном чиновнике

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Воронежской области проверит информацию о том, что член областной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Александр Филимонов, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Если факт правонарушения со стороны Алексея Филимонова, члена совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе, подтвердится, то региональные власти примут решение исключить его из совета. Вместе с тем, отдельно акцентируем внимание на том, что факт возможного противоправного деяния должен быть объективно доказан. Также правительство региона проведет дополнительную проверку по поступившей в отношении Филимонова информации", - сказал собеседник агентства.

На видеозаписи, появившейся в интернете накануне, видно, что за рулем автомобиля сидит несовершеннолетний мальчик. Машина едет по трассе на скорости около 100 км/ч. Голос за кадром говорит: "Что значит, когда папа есть, папа выпил. А есть еще и сын, который может ездить".

В региональных управлениях ГИБДД и МВД от комментариев ТАСС отказались.