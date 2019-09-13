Власти КБР ожидают роста туристического потока до 1,3 млн человек к 2025 году

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что количество приезжающих в республику туристов к 2025 году возрастет более чем в два раза - с 550 тыс. до 1,3 млн человек. Такие показатели заложены в госпрограмму, принятую в пятницу на заседании кабмина региона.

"Программа разработана на период с 2021 по 2025 годы <...> Основной целью является увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, к 2025 году до 1,3 млн человек. Соответственно, в программе учтены меры по модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышение конкурентоспособности туристской индустрии на российском и международном рынках", - сказал министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков, представляя документ.

В регионе в 2019 году рассчитывают на рост потока туристов на 7-10%. В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек.